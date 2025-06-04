На сайте объявлений продают КАМАЗ, побеждавший в «Дакаре», за 100 млн рублей

Сегодня на одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о прадаже КАМАЗа, который побеждал в ралии «Дакар». Стоимость автомобиля продавец оценил в 100 млн рублей.

Среди списка наград значятся:

2018 год «Шелковый путь», российский этап, 1 место, экипаж А.Каргинова

2018 год «Шелковый путь», китайский этап, 1 место, экипаж А.Каргинова

2019 год «Шелковый путь», 2 место, экипаж А.Каргинова

2020 год «Золото Кагана», 3 место, экипаж А.Каргинова

2020 год «Дакар», 1 место, экипаж А.Каргинова

Двигатель грузовика объемом 12,9 литров развивает 1050 л.с. Корпус окрашен в честь 30-летия команды «КАМАЗ-мастер. Продавец готов отправить машину в любой регион страны.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани выставили на продажу монету начала 20-го века за 1,5 млрд рублей.