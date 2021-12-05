На водителя «Лады», за которым гонялись 7 экипажей ГИБДД, составили три протокола

Водителем «Лады», устроившим двухчасовую погоню по городу, оказался 21-летний молодой человек. На лихача составили протоколы за неповиновение сотруднику полиции, проезд на красный свет и отказ в прохождении медосвидетельствовани, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на информацию ГИБДД.

Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель проигнорировал требования правоохранителей остановиться и попытался скрыться, поэтому за ним в погоню отправились несколько экипажей.

Видео погони появилось в социальных сетях, на нем видно, что преследовали нарушителя 7 экипажей автоинспекции по разным районам города – от улицы Чуйкова до проспекта Победы. По сообщениям пользователей. погоня продлилась около двух часов.

Лихача удалось задержать на улице Дубравной. Он был доставлен в отдел полиции «Сафиуллина».