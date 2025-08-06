Национальной библиотеке РТ передали в дар коллекцию книг об Абае Кунанбаеве

Книги рассказывают о богатом творческом наследии Абая как поэта, философа, просветителя, педагога, основоположника новой национальной казахской литературы и композитора. Генеральный консул Республики Казахстан в г. Казани Ерлан Искаков передал эту коллекцию в дар Национальной библиотеке Республики Татарстан.

- Абай Кунанбаев - это человек, который внес неоценимый вклад в казахскую культуру, литературу, образование. Он был настоящим новатором, он отстаивал интересы народа. Мы очень благодарны руководству Татарстана, Академии наук Республики Татарстан, Ассамблее народов Татарстана, которые оказали нам содействие в проведении мероприятия в рамках празднования 180-летнего юбилея Абая, – отметил Ерлан Искаков.