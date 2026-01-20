Нагрузка на мировых судей Татарстана снизилась впервые за 15 лет

Республика
20 января 2026  18:03
Автор:
Владислав Косолапкин

В 2025 году в Татарстане зафиксировали снижение нагрузки на мировых судей, что произошло впервые за полтора десятилетия. Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин в ходе совместной итоговой коллегии Управления Министерства юстиции РФ по РТ и Министерства юстиции РТ. 

За прошлый год судьи рассмотрели более 692 тысяч дел, что на 20% меньше, чем в 2024 году. Одна из ключевых причин — с ноября 2025 года из их подсудности исключили дела о взыскании налоговой задолженности. Ранее таких дел было очень много: 88 тысяч в 2024 году и более 50 тысяч в 2025-м.

Министр отметил, что если текущая тенденция сохранится, то в 2026 году количество рассматриваемых дел может уменьшиться ещё примерно на 10%.

В республике правосудие осуществляют 190 мировых судей. Снижение нагрузки позволяет повысить качество и внимательность при рассмотрении остальных категорий дел.

