Названа цена лошади татарской породы — от 200 до 250 тысяч рублей

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Республика
31 июля 2026  10:24

Стоимость одной лошади татарской породы составляет от 200 до 250 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов. Однако, по его словам, после покупки владельцам придётся нести дополнительные расходы на содержание животного.

Замминистра напомнил, что для возрождения породы селекционеры проделали большую работу. Отличительная черта — соловый окрас, который на рассвете приобретает золотистый отлив.

Напомним, с 2027 года в республике заработает пятилетний проект по развитию коневодства, предусматривающий господдержку на покупку кобыл и строительство конюшен.

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