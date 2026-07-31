Речные маршруты Татарстана: новые направления и рост пассажиропотока

Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал о развитии водных маршрутов, запуске новых направлений и росте популярности речного транспорта среди жителей и гостей республики.

Возрождение регулярного скоростного сообщения между Казанью и Набережными Челнами стало главным событием навигации-2026. Впервые за несколько десятилетий «Метеоры» вновь связали два крупнейших города Татарстана. С 1 мая по 30 августа рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками в Камском Устье, Чистополе, Нижнекамске и Елабуге.

- Более 6,5 тысячи человек мы перевезли только за это время, - отметил Роман Лизалин. - Это действительно событие. Маршрут стал популярным, для людей это и транспортное передвижение, и туристическая возможность.

С 1 августа расписание скорректируют: обратный рейс из Челнов будет отправляться чуть раньше из-за сокращения светового дня. Изменения согласованы и, по словам Лизалина, не критичны.

Еще одно значимое событие сезона - запуск направления Казань - Камское Устье. Маршрут, который долгое время был забыт, вновь стал регулярным. Это стало возможным благодаря новой пристани в Камском Устье. Остановочный пункт включили в расписание по Челнам, так что жители Чистополя, Елабуги и Набережных Челнов также могут добраться сюда водным путем.

В этом году запланировано более 500 судоподходов скоростных судов в Камское Устье. Уже перевезено более 5 тысяч пассажиров. Для надежности в Тенишево установили альтернативный причал - на случай непогоды, когда основной причал в Камском Устье недоступен из-за волны.

Традиционные туристические направления остаются в лидерах. В поездках до Свияжска пассажиры предпочитают скоростные суда - современные, комфортабельные и быстрые. На Болгар, где ходят только «Метеоры», рост пассажиропотока составил 22 процента по сравнению с прошлым годом.

В целом по итогам 2025 года речным транспортом перевезено 362 тысячи пассажиров - рекордный показатель за последние годы. В 2026-м планка установлена на уровне 370 тысяч человек.

В навигации задействовано 23 судна, в том числе три, прошедшие капитальный ремонт. Компания продолжает работу по восстановлению дебаркадеров и обновлению флота. В планах переход на «бесшовную» навигацию: для этого заключен контракт на поставку двух судов на воздушной подушке «Парма-44», которые обеспечат переправу Казань - Верхний Услон круглый год.