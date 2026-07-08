«Нефтехимик» выменял нападающего из «Тороса»

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Спорт
8 июля 2026  13:02
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» и «Торос» произвели обмен, в ходе которого нижнекамский клуб пополнил 21-летний нападающий Виктор Андрейченко. За игрока «Нефтехимик» выплатил денежную компенсацию. Андрейченко большую часть карьеры провёл в МХЛ, выступая за «СКА-Варяги», «СКА-Юниор» и «СКА-1946». В молодёжной лиге на его счету 99 (41+58) набранных очков в 169 матчах. Летом 2025 года форвард перешёл в «Торос»: в ВХЛ он отыграл 57 матчей и набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «-2».

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