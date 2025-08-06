Никита Лямкин не поехал с «Ак Барсом» в Альметьевск

«Ак Барс» представил список игроков, которые отправились в Альметьевск на контрольный матч с «Нефтяником». В поездку тренерский штаб взял 29 игроков, в том числе троих новичков: защитника Уайатта Калинюка, нападающих Брэндона Биро и Михаила Фисенко.

В поездку с командой не отправился защитник Никита Лямкин. Среди молодых воспитанников клубной системы в Альметьевск поехали вратарь Александр Столпеченков, защитник Игорь Бардин, нападающие Ильдан Галеев и Егор Потапов.

Ранее мы сообщали, что «Ак Барс» сыграет 6 августа первый товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки в Альметьевске с «Нефтяником».