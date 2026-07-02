Ночной гастромаркет в парке Горького: 25 проектов, турнир по пинг-понгу и музыка до утра

В Казани 4 июля пройдёт Альфа Ночной гастромаркет – с 16:00 до глубокой ночи в парке Горького развернутся 25 точек общепита: от уличной еды до национальных блюд. Свои предложения представят Скрэмбл, Brisket bbq, Кыстыбый, Грузинские истории, NUMI, Элбэттэ, Заправка, Pappin Pub, Bubble Mania, Buter spot, Морская Кухня, Маленький француз, Cheeseria, Вафелькин, НЕО, МойЧай, Полкан, Супра, Вкус Лета, Кадерле бистро, The Drip!, Тренди, Grill dog & cocktail, Такерия и Изи милс.

Сцену на протяжении всего вечера сменят резиденты: от Plombir и "Самой Любимой" до ночных сетов BubbleGum и многоритма. В 20:00 стартует традиционный турнир по настольному теннису "Прыг-Скок" – 16 команд, среди которых представители IT-компаний, банков, архитекторов, вузов и креативных кластеров, разыграют кубки в формате плей-офф.

Партнёры подготовили интерактивные зоны: гравировка карт, гигантская дженга, мастер-классы, кикер и дартс от футбольного клуба, а также дворовые игры для детей. Любители медитации смогут посетить три бесплатных занятия йогой с 17 до 20 часов.

Вход свободный, но с собой нельзя проносить еду и напитки. Разрешено приходить с небольшими собаками при условии, что их можно взять на руки. Организаторы – при поддержке Мэрии и Дирекции парков и скверов.