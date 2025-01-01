Новогодние салаты: остатки не сладки!



К новогодним праздникам принято готовить много вкусной еды. Особое место на праздничном столе занимают различные салаты. Как правило, их готовят в большом объеме. Естественно, в новогоднюю ночь они не съедаются полностью и остаются «на потом». Как уберечь себя, близких и гостей от рисков отравления?

Рекомендации экспертов филиала ФГБУ «Федеральный центр безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» о том, как правильно хранить любимые блюда, помогут обойтись без неприятных последствий и не испортить послевкусие новогоднего застолья.

Правила безопасности – самые простые, но следуют им далеко не все.

- Специалисты рекомендуют недоеденные салаты тщательно упаковать и хранить в холодильнике. Иначе в салатах, простоявших какое-то время на столе, могут завестись бактерии и грибы, а их употребление способно серьезно испортить праздничные дни.

- Кроме того, такую еду нужно беречь от возможного контакта с домашними питомцами и насекомыми (мухами и тараканами). На их шерсти и лапах могут жить самые разные бактерии и паразиты.

- Но самое опасное в дни частых и обильных застолий – грязные руки, фрукты и овощи. Именно через них в организм человека попадают гельминты.

Как пример, аскариды, которые проделывают в организме человека длинный путь, занимающий многие месяцы, и наличие которых в организме проявляется через 8-10 дней в виде сухого кашля. Дело в том, что яйца этих паразитов, попадая в желудочно-кишечный тракт, проникают из него в кровь, доходят до печени, сердца, большой полой вены и далее в легкие, оттуда через отхаркивание снова попадают в ЖКТ, где активно питаются и размножаются. Финальная кишечная стадия жизни паразита может длиться в организме хозяина около года. В это время гельминты непрерывно продуцируют яйца и создают риск самозаражения. В свою очередь, мигрирующая стадия, возникающая при интенсивном заражении, способна вызывать осложнения в печени и легких.

При аномальном течении жизненного цикла аскариды могут проникнуть в такие жизненно важные органы, как сердце и мозг, вызвать осложнения в виде менингита и кардиомиопатии.