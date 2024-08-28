Ограничения на работу аэропортов в Татарстане сняты

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введенные ранее, сняты в 12:30 МСК, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

В период действия ограничений, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, 10 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы: 8 судов, следовавших в Казань, и 2 – в Нижнекамск.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов, что является безусловным приоритетом.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что воздушное пространство Казани с 07:00 закрыто на прием и посадку пассажирских самолётов. С 9:00 утра также были введены временные ограничения в работе аэропорта Нижнекамска.

«Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сообщили представители аэропорта города.