Ольга Павлова предлагает персонализировать «умные» спортплощадки в Татарстане

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Республика
31 июля 2026  11:52

В республике продолжается создание интерактивных спортивных зон по федеральному проекту «Бизнес-спринт». В 2026 году новые площадки появятся в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Объекты оснащены QR-кодами с видеоинструкциями, Wi-Fi и адаптированы для маломобильных граждан.

Член Общественной палаты России, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова поддержала инициативу, но призвала развивать её дальше. По её словам, современные технологии позволяют не просто давать инструкции, а адаптировать нагрузку под возраст и уровень подготовки, контролировать технику выполнения и предупреждать о травмах. ИИ должен не заменять тренера, а помогать заниматься безопаснее, уверена она.

Павлова также предложила ввести единые стандарты для таких площадок: доступность для инвалидов, освещение, возможность использования зимой и интеграцию с районными спортсекциями.

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Ольга Павлова предлагает персонализировать «умные» спортплощадки в Татарстане