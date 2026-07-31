В Татарстане в рамках нацпроекта расчистят русла трех крупных рек

Министр экологии РТ Азат Зиганшин рассказал о ключевых природоохранных проектах. Готовность рекультивации иловых полей БОС Казани достигла почти 95%. Общая стоимость объекта — 8,1 млрд рублей, после завершения в оборот вернут более 140 га земли на берегу Волги.

В рамках федпроекта «Вода России» до 2030 года расчистят 38,2 км русел. На реке Мелекеске в Набережных Челнах выполнено 40% работ. Расчистка реки Челна (7,1 км) стартует в 2027 году. Самый крупный объект — река Нокса в Казани (почти 28 км) — запланирован на 2028–2030 годы, его стоимость — около 798 млн рублей.

Также подготовлена документация на расчистку ещё 50 малых рек на сумму более 2 млрд рублей. С 2027 года ежегодный лимит на водохозяйственные нужды увеличен до 500 млн рублей. На 2025–2026 годы на 123 мероприятия по охране среды выделено почти 1,6 млрд рублей.