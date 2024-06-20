Опасный салат «Лобио» отправил в больницы Казани еще несколько человек

Число пострадавших от отравления салатом «Лобио» в Казани продолжает расти. По последним данным, в больницы обратились уже 18 человек, употреблявших опасный продукт. Об этом сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Напомним, первые случаи отравления были зарегистрированы 18 июня. Предварительно установлено, что причиной стал салат «Лобио» производства московской компании «Локалкитчен».

В настоящее время из продажи изъяты 136 порций потенциально опасного салат, в котором могут быть возбудители ботулизма. Роспотребнадзор проводил телефонный опрос покупателей, приобретавших «Лобио», с целью выявить других пострадавших.

В связи со случившимся врачи напоминают о мерах предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Особое внимание следует обращать на срок годности и внешний вид упаковки. Не рекомендуется покупать консервы с повреждениями и вздутыми крышками. При появлении первых признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По словам врача-инфекциониста Университетской клиники КФУ Алины Фархутдиновой, чаще всего опасное вещество можно обнаружить в консервах грибов, фасоли, в мясных продуктах – ветчине, колбасных изделиях из рубленого мяса – также подвержены опасности морковь, свекла, укроп, шпинат, рыба (например консервированный тунец, соленая, копченая рыба).

«Симптомы обычно появляются через 12–36 часов. В редких случаях заболевание проявляется через 4 часа, а иногда симптомы скрываются в организме до 8 дней. Первые симптомы – это слабость и головокружение, потом добавляется нарушение зрения в виде мушек перед глазами, затуманенность, сухость во рту, а также затруднение глотания и речи. Поражение нервной системы проходит в виде нисходящего вялого паралича, слабость начинается в мышцах верхней части тела и спускается вниз вплоть до паралича дыхательной мускулатуры», – говорит врач.