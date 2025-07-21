Патриарх Кирилл проведет праздничную литургию в Казани

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Город
21 июля 2025  08:21

Сегодня в столице Татарстана состоится торжественное богослужение по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери. Божественную литургию в Казанском соборе Богородицкого монастыря возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в город накануне.

Начало праздничного богослужения запланировано на 10:00. После литургии состоится традиционный крестный ход. Все желающие смогут наблюдать за ходом торжеств в прямой трансляции, которую организует телеканал "ТНВ" в социальных сетях и на своем официальном сайте.

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