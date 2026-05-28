Пенсионерка из Чистополя лишилась миллиона рублей после звонка лжесотрудников ПФР

В Татарстане 71-летняя жительница Чистополя стала жертвой телефонных мошенников. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, и сообщил о неучтенном стаже, якобы влияющем на размер пенсии. Следом позвонил «представитель экономической службы безопасности», который заявил, что пенсионерка общалась с украинскими спецслужбами. Испуганная женщина добровольно рассказала о своих накоплениях.

Шесть дней аферисты «обрабатывали» жертву, убедив перевести сбережения для «проверки». Пенсионерка передала деньги курьеру под расписку, поверив обещанию вернуть их через три дня. После передачи наличных связь с лжесотрудниками прервалась. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают.