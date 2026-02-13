Пенсионеров Татарстана приглашают на бесплатные вебинары по финансовой грамотности

13 февраля 2026  17:57

В республике стартовала сессия онлайн-занятий для людей старшего возраста, организованная Банком России. Обучение продлится до 22 апреля и охватит ключевые темы: управление семейным бюджетом, банковские продукты, оформление наследства и защиту от кибермошенников.

Слушателям расскажут, как выбирать выгодные вклады, безопасно пользоваться финансовыми услугами и не попадаться на уловки аферистов. Продолжительность каждого вебинара — 45 минут. Участвовать можно как из дома, так и коллективно на базе центров соцобслуживания.

Подробное расписание и инструкции для подключения доступны на сайте проекта. Все занятия бесплатные.

