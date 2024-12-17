Переживших капремонт поблагодарили за терпение

Сложным моментом при выполнении капремонта многоквартирных домов остаются старые газовые водонагреватели - так называемые колонки. На их замену нет средств. Но в целом результаты обновления жилья в Казани в этом году порадовали 47 тысяч человек.

На аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин доложил об итогах реализации программы капремонта в городе. По его словам, 2024 год стал вторым в реализуемой в настоящее время трехлетней программе капремонта казанских МКД.

Всего в эту программу вошли 562 дома. На нее в сумме должно быть выделено более 8 млрд рублей. Это средства, среди прочего, поступают из двух бюджетов - татарстанского и казанского. Но большая их часть - примерно 73% - собрана самими казанцами и аккумулирована в Фонде капремонта РТ, который и является заказчиком работ.

Гиниятуллин сообщил, что по текущему году работы выполнены в 179 домах. Это обошлось в 2,97 млрд рублей. Капремонт жилья позволил улучшить условия проживания более 47 тысяч человек. Ударно поработали три генподрядные и 35 субподрядных ремонтных организаций.

Далее докладчик остановился на том, что конкретно было обновлено в ремонтируемых домах. Так, заменили 70 кровель, в 46 домах - систему отопления. В 54 домах отремонтированы фасады, из них с полным утеплением - восемь домов. В 52 домах заменено 138 лифтов. Особо Гиниятуллин отметил, что в Казани устанавливаются лифты отечественного производителя. Они ничем не уступают зарубежным аналогам, являются антивандальными, энергосберегающими, оборудованы кнопками со шрифтом Брайля.

Это еще не все. Некоторые дома ремонтируют в комплексе со дворами. В этом году у 15 МКД благоустроили еще и прилегающую территорию. А всего за четыре года совместной реализации двух программ жители 79 домов получили комплексное улучшение жилищных условий - отремонтированный дом и благоустроенный двор.

В текущем году был сложный случай - в доме №35 на Гагарина пришлось проводить ремонт вентканалов и дымоходов с помощью гибких полимерных рукавов. Это очень дорого, по деньгам примерно так, как заменить все инженерные коммуникации в доме.

Однако, несмотря на уже выпавший снег, на двух объектах ремонт еще не закончен. Баумана, 30 и Большая Красная, 59 - не просто дома, а объекты культурного наследия, и там не закончили ремонт кровли. Интересно, не течет ли с незавершенной крыши на наше культурное наследие?

Гиниятуллин отдельно обратил внимание на газовые колонки в домах. По-хорошему старые надо давно менять. Просто потому, что буквально каждую зиму они становятся причиной отравления граждан угарным газом. Но чтобы заменить устаревшее газовое оборудование, нужны деньги. Такая замена - дело очень затратное. Гиниятуллин отметил, что одна только установка электроводонагревателей влечет за собой также и модернизацию трансформаторных пунктов, и замену вводных кабелей. А перевод дома на централизованное горячее водоснабжение означает необходимость монтажа всей системы в доме с прокладкой нескольких километров трубопроводов. То есть пока об этом можно только мечтать.

На сегодня же чиновник может предложить гражданам следующий способ защиты от утечки газа: установку датчиков-сигнализаторов угарного газа, природного газа и дыма с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при их срабатывании. «Такие мероприятия выполняются в Казани уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу.

Поэтому мы призываем глав администраций районов и комитет жилищно-коммунального хозяйства учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке. Покраска фасада может и подождать, а людей мы не вернем», - сказал докладчик.

В конце своей речи Гиниятуллин выразил благодарность всем жильцам отремонтированных домов за терпение, а старшим по дому - за активность и дополнительный контроль.