 Первые 100 тыс. карт жителя Татарстана появятся уже в I квартале 2023 года
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Первые 100 тыс. карт жителя Татарстана появятся уже в I квартале 2023 года

Карты будут виртуальными.

Республика
4 декабря 2022  17:48
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане первые 100 тыс. карт жителя республики на базе платежной системы «Мир», которые объединят в себе несколько финансовых и социальных сервисов, планируют выпустить в I квартале 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В первом квартале 2023 года [будут выпущены первые карты]. Мы рассчитываем, что первые 100 тыс. человек смогут воспользоваться этим предложением, которое будет давать возможность пользоваться банковскими услугами и государственными, социальными сервисами», - отметил Хайруллин.

Карты будут виртуальными, в смартфоне, и позволят решить «те же самые вопросы, которые решал раньше пластик. Это льготно-транспортное обслуживание, школьное питание, читательский билет, студенческий билет тот же самый», - рассказал министр.

О том, что такое карта жителя Татарстана и для чего она нужна, можно прочитать в этом материале «Казанских ведомостей».

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