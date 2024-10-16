Песков о саммите БРИКС: «Все будет обеспечено на уровне»

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что организация саммита БРИКС в Казани пройдет на высоком уровне. Он отметил, что мероприятие является значимым событием в международной повестке и для его обеспечения предусмотрены все необходимые меры.

«Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни», – подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин отметил, что Казань активно участвует во внешнеполитической повестке исламского мира, представляя собой важный мост между множеством стран, которые собираются участвовать в саммите. Это большая честь, что выбор пал именно на Казань.

Ранее мы писали, что в Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты. Также казанцев просят следить за онлайн-табло из-за ограничений в работе аэропорта. С 19 октября с дорог Казани уберут прокатные самокаты и велосипеды.