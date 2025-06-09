По набережной Кабана в Казани прошел «Науруз»

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия XVII Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз».

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Город
9 июня 2025  23:09
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Стартовал фестиваль красивым шествием – представители национальных театров страх регионов России и разных стран прошли по набережной озера Кабан от старого здания театра им. Г. Камала на ул. Татарстан до нового здания театра на ул. Х. Такташа. Красочное шествие прошло под сопровождение музыки в исполнении оркестра Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и инструментального дуэта Казанской Государственной консерватории им. Жиганова. Присоединиться к большому театральному празднику смогли все казанцы и гости нашего города, отдыхающие на набережной.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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По набережной Кабана в Казани прошел «Науруз»
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