Почти 40 тысяч жителей Татарстана приняли участие в «Тотальном диктанте»

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» состоялась 18 апреля. Как сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра по делам молодежи республики Владислав Усанов, в регионе мероприятие собрало около 40 тысяч участников разного возраста на множестве площадок. Впервые диктант организовали в военных училищах и центрах «Патриот» для курсантов и призывников.

Татарстан входит в число лидеров по числу участников, отметила региональный оператор акции Дарья Дмитриева. Всего в очном формате диктант написали 140 тысяч человек, из которых 27% пришлись на долю республики. Казань стала первым среди городов по количеству участников — более 9 тысяч жителей столицы проверили свою грамотность.

Акция носила международный характер: к ней присоединились жители 72 стран, а в онлайн-формате текст писали в 109 государствах. В этом году авторы посвятили текст детству великого поэта Александра Пушкина.