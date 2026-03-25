Подкомиссия Госсовета по сохранению исторической памяти провела первое заседание

В Москве состоялось первое заседание подкомиссии, созданной в рамках Комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Участники обсудили региональные подходы к передаче исторических знаний в условиях современных вызовов.

Открывая встречу, председатель подкомиссии, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк отметила, что историческая память формирует национальную идентичность и определяет ценностные ориентиры общества. По ее словам, важно обобщить разнообразный региональный опыт и распространить наиболее успешные практики, особенно в Год единства народов России.

Замминистра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула роль традиционных ценностей в создании единого культурного пространства.

Участники заседания сошлись во мнении, что работа по сохранению исторической памяти должна быть ориентирована прежде всего на молодежь. Прозвучали предложения о создании государственной стратегии в этой сфере, формировании единой платформы с национальным контентом и подготовке кадров. Отдельное внимание уделили роли малых музеев, которые сегодня поддерживают родственников погибших военнослужащих.