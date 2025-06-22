Подросток на питбайке пострадал на трассе М-7 в Татарстане

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Республика
22 июня 2025  20:15

Сегодня днём на автодороге М-7 «Волга» в Пестречинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 13-летний подросток пытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с питбайка.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В этот момент водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на юного водителя. Благодаря оперативным действиям медиков пострадавший был доставлен в районную больницу. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, серьёзных травм подросток не получил, однако остаётся под наблюдением врачей.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что питбайки относятся к спортивному инвентарю и не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования. Особую опасность представляет пересечение проезжей части без спешивания, что значительно увеличивает риск ДТП.

Ранее мы писали о подростке, который попал в ДТП в попытке скрыться от инспекторов ГАИ.

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