Подруга-водитель виновна в гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани

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Город
10 января 2025  16:21

В трагической гибели молодой девушки, катавшейся на тюбинге в Казани, оказалась замешана её подруга, которая управляла автомобилем. 

По данным МВД Татарстана, при проведении расследования на месте происшествия не обнаружили никаких следов крови, что противоречило первоначальным сообщениям. Однако в ходе осмотра прилегающей территории, расположенной на расстоянии 1,2 км от предполагаемого места трагедии, были найдены биологические следы.

К тому же, на записях с видеокамер видно, что девушка находилась на тюбинге, привязанном к автомобилю, тем самым её подруга, управлявшая транспортным средством, фактически перевозила пассажира вне салона.

Водительницей оказалась 22-летняя подруга погибшей. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения, приведшего к смерти человека и оставлению места происшествия.

Девушка полностью признала свою вину, и в отношении неё была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-автотехнические экспертизы.

Напомним, что помощница тренера по художественной гимнастике, работавшая в студии «Эверест», скончалась от тяжелых травм. 20-летняя Дарья получила серьезные повреждения головы во время катания на тюбинге. 

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