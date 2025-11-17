Половина работодателей в Татарстане готова брать на работу без опыта

Согласно данным Министерства труда Татарстана, более половины всех вакансий в республике не требуют от соискателей опыта работы. Из 35,2 тысяч заявленных вакансий 21,7 тысяча доступна для новичков.

В каких сферах проще всего начать карьеру:

Производство – операторы станков, разнорабочие, упаковщики

Продажи и торговля – продавцы-консультанты, кассиры

Общепит и сервис – официанты, бармены, курьеры, помощники поваров

Административная работа – офис-мененджеры, секретари, помощники руководителя

Логистика и склад – комплектовщики, грузчики, водители-курьеры

Клиентский сервис – операторы кол-центров, специалисты поддержки

Работодатели ценят в новичках желание учиться и личные качества, а профессиональным навыкам готовы обучить самостоятельно. Во многих компаниях действуют программы стажировок и наставничества.