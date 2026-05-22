«Правительство готово выступать смело»: как прошел криптофорум в Казани

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева завершился VIII Казанский криптофорум. Мероприятие длилось два дня - 20 и 21 мая. С 2022 года эта площадка стала местом, где профессионалы криптоиндустрии обсуждают регулирование криптовалют, майнинга и блокчейна.

Открывая форум, министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин напомнил, что первый такой форум прошел в 2022 году - тогда в России практически не существовало никакого регулирования в этой сфере.

- С тех пор благодаря таким встречам удалось продвинуться в вопросах нормативно-правового регулирования отрасли, - сказал он.

Начвин подчеркнул, что Татарстан не боится брать на себя ответственность за пилотные проекты в криптосфере.

- Правительство республики готово выступать смело с точки зрения государственного регулирования во всех вопросах криптовалюты, майнинга, блокчейна, трансграничных платежей, - заявил министр. - Готово к обсуждению, готово всегда предоставлять такие возможности.

Он также напомнил, что на базе ИТ-парка постоянно работает криптополигон - площадка для обмена идеями без отрыва от реальной практики.

Форум открылся выставкой, на которой свои проекты представили участники из пяти стран: России, Абхазии, Беларуси, Кыргызстана и Монголии. Выставку осмотрели глава Минцифры РТ Илья Начвин и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.

Среди представленных проектов - белорусская криптоплатформа WHITEBIRD, казанский обменник CryptoBro, а также стенды криптобирж и юридических компаний, которые помогают криптобизнесу существовать легально в России и за рубежом.

Основные темы дискуссий - криптовалюты, майнинг, блокчейн и особенно актуальные сегодня трансграничные платежи. В обсуждениях участвовали представители Национального банка и Министерства финансов РФ - серьезный знак того, что к казанской площадке прислушиваются на федеральном уровне.

Татарстан через этот форум уверенно занимает роль пилотного региона для криптоэкспериментов. Здесь не боятся обсуждать сложное и искать баланс между инновациями и законом. Как заявил Илья Начвин, республика намерена двигаться в этом направлении и дальше - смело, но с оглядкой на государственные интересы.