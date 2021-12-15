 Представители Минкульта презентуют практики языковой политики в РТ на форуме в Москве
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Представители Минкульта презентуют практики языковой политики в РТ на форуме в Москве

V форум «Языковая политика в Российской Федерации» пройдет в Москве 16 декабря.

Республика
15 декабря 2021  21:50
Автор:
Николай Лукоянов

В Москве 16 декабря пройдет V форум «Языковая политика в Российской Федерации». На форуме представители Минкульт РТ, Министерства образования РТ, национально-культурных автономий, Общественной палаты РТ, Всемирного конгресса татар и Национальной библиотеки РТ представят лучшие практики развития языковой политики в РТ.

Одной из главных задач форума стало исполнение прав многочисленных языковых традиций разных народов внутри одной страны, путем создания языковых коммуникаций. Также на форуме будет затронут вопрос о принятии технологических решений в сохранении и поддержке языков.

Целью мероприятия обозначается выработка методов сохранения и развития языков разных народов, и внедрение их во многие аспекты жизни.

Помимо того, что в программе встечи будут награждаться лауреаты V конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово», на форуме пройдут встречи с экспертами, тематические секции.

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