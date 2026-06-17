Премьер-министр Лаоса и Минниханов посетили казанский зооботсад

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Город
17 июня 2026  18:01

Премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон, Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили Казанский зооботсад, чтобы увидеть новых обитателей — двух самок азиатских слонов. Пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача были подарены президентом Лаоса Владимиру Путину в честь 65-летия дипломатических отношений между странами.

Идею разместить животных в Казани предложил Минниханов, инициативу поддержали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр культуры Ольга Любимова. Слоны прибыли в столицу Татарстана на прошлой неделе — транспортировка заняла несколько месяцев и проходила по международным стандартам IATA. Специалисты зоосада и Россельхознадзора предварительно выезжали в Лаос для оценки состояния животных и подготовки документов. В пути слонов сопровождали привычные киперы, их кормили любимым сахарным тростником, чтобы минимизировать стресс.

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