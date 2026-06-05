Придорожные свалки и мусор: итоги двухмесячника в Татарстане

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Республика
5 июня 2026  12:22
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане завершился санитарно-экологический двухмесячник, в ходе которого специалисты проверили состояние территорий вдоль региональных и межмуниципальных трасс. Всего выявлено 110 нарушений природоохранного законодательства, сообщает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

С 1 апреля по 31 мая сотрудники ГБУ «БДД» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ обследовали участки вдоль 118 автомобильных дорог в 43 муниципальных районах.

По итогам проверок в адрес собственников земельных участков и глав муниципалитетов вынесено семь предписаний и 75 предостережений, составлен один протокол. На устранение нарушений отведено два месяца. На сегодняшний день ликвидировано 41 нарушение.

Лучше всего содержание придорожных территорий организовано в Камско-Устьинском, Сабинском и Апастовском районах — там в ходе мониторинга нарушений не обнаружили.

Свалки у дорог: опасность для экологии и безопасности

Особое внимание проверяющие уделяли несанкционированным свалкам вдоль трасс. Десятки случаев размещения мусора рядом с автомобильными дорогами были зафиксированы во время обследований. Складирование отходов наносит ущерб природе, повышает риск пожаров и, что не менее важно, создаёт угрозу для участников дорожного движения.

Мелкий мусор может повредить шины и элементы подвески автомобилей. Крупногабаритные отходы способны спровоцировать экстренное торможение, занос и другие аварийные ситуации. Эксперты призывают водителей и местные власти внимательнее относиться к чистоте придорожных полос — это вопрос не только экологии, но и безопасности на дорогах.

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