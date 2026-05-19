В РТ впервые с начала года снизилась цена на бензин марки АИ-95

За прошедшую неделю литр популярного топлива в республике подешевел на 10 копеек. Как сообщает Татарстанстат, средняя цена АИ-95 теперь составляет 66,26 рубля. Это первое снижение с января 2026 года — до этого стоимость только росла либо оставалась на месте.

Другие марки топлива не изменились в цене: АИ-92 — 62,46 рубля, АИ-98 — 89,86 рубля. Дизельное топливо, напротив, прибавило 14 копеек, достигнув 73,32 рубля за литр.

В годовом выражении все основные марки подорожали в среднем на 15,9%. При этом последний значительный скачок цен фиксировался в середине января, когда премиальные сорта бензина прибавили около двух рублей по сравнению с декабрем прошлого года. Сейчас ситуация на рынке топлива относительно стабильна.