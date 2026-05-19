В РТ впервые с начала года снизилась цена на бензин марки АИ-95

news_top_970_100
Республика
19 мая 2026  14:07

За прошедшую неделю литр популярного топлива в республике подешевел на 10 копеек. Как сообщает Татарстанстат, средняя цена АИ-95 теперь составляет 66,26 рубля. Это первое снижение с января 2026 года — до этого стоимость только росла либо оставалась на месте.

Другие марки топлива не изменились в цене: АИ-92 — 62,46 рубля, АИ-98 — 89,86 рубля. Дизельное топливо, напротив, прибавило 14 копеек, достигнув 73,32 рубля за литр.

В годовом выражении все основные марки подорожали в среднем на 15,9%. При этом последний значительный скачок цен фиксировался в середине января, когда премиальные сорта бензина прибавили около двух рублей по сравнению с декабрем прошлого года. Сейчас ситуация на рынке топлива относительно стабильна.

news_right_column_240_400
Новости
В казанском кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» о зарождении татарского театра
Константин Хабенский представит в Казани два спектакля МХТ им. Чехова
В РТ более 355 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
Казанские школьники-олимпиадники получат премии от мэра до 40 тысяч рублей
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Прием заявок на субсидии для автотуризма в Татарстане завершится 22 мая
РТ стала первым регионом России, подписавшим дорожную карту по капитализации территорий
Праздник «Изге Болгар жыены» собрал 25 тысяч человек
Праздник «Изге Болгар жыены» собрал 25 тысяч человек