Турпоток в Татарстане к 2030 году может достичь 10 млн человек — Талия Минуллина

На полях «КазаньФорума-2026» подписано соглашение о строительстве трехзвездочной гостиницы рядом с международным аэропортом «Казань». Проект предполагает 138 мест, объем инвестиций — около 1 млрд рублей. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина выразила уверенность в быстрой окупаемости объекта на фоне растущего турпотока в республику. По ее прогнозам, к 2030 году число туристов в Татарстане может вырасти до 10 млн человек.