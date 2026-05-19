Турпоток в Татарстане к 2030 году может достичь 10 млн человек — Талия Минуллина

19 мая 2026  11:52
На полях «КазаньФорума-2026» подписано соглашение о строительстве трехзвездочной гостиницы рядом с международным аэропортом «Казань». Проект предполагает 138 мест, объем инвестиций — около 1 млрд рублей. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина выразила уверенность в быстрой окупаемости объекта на фоне растущего турпотока в республику. По ее прогнозам, к 2030 году число туристов в Татарстане может вырасти до 10 млн человек.
