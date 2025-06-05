Программа «Лето в Татарстане» подскажет, как отдохнуть с пользой



«Лето в Татарстане» - это спортивные турниры и музыкальные фестивали, концерты и выставки, народные гулянья и кинопоказы, ярмарки и мастер-классы, детские и семейные праздники. Полное расписание летних событий, запланированных в городах и районах нашей республики, можно найти на платформе «Лето в Татарстане». Уже сейчас в афише около 250 мероприятий. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

- У нас знаковая дата - 10 лет с момента старта в Татарстане большой программы по благоустройству и созданию общественных пространств. За это время в республике было построено или кардинально обновлено 422 общественных пространства - это парки, набережные, скверы и бульвары. В их реновацию вложено около 26 миллиардов рублей. Комфортные островки жизни появились не только в Казани и других городах, но и в районных центрах, селах и деревнях, - отметила вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева. - В этом году исполнилось 5 лет уникальной для России программе «Наш двор», которая реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Наша республика стала первой в стране, взявшей на себя масштабное обязательство благоустроить придомовые территории. Реализация программы продолжается. Парки, скверы, благоустроенные дворы - это островки уюта, общения и добрососедства. Наша цель - подарить татарстанцам доброе, наполненное позитивными эмоциями лето, создавать традиции добрососедства, повышать туристическую привлекательность.

Справка «КВ»

За 5 лет реализации программы «Наш двор» были благоустроены 5174 дворовые территории. Они охватывают в своем пространстве более полутора миллионов жителей Татарстана. Только за 2024 год благоустроено свыше 6,5 миллиона квадратных метров дворовых территорий. Общая стоимость работ по программе «Наш двор» в 2024 году составила 10 миллиардов рублей.

В этом году в Татарстане при поддержке правительства республики стартовала еще одна программа для развития дворовых территорий - «Күрше Фест» («Праздник соседей»). Этот проект призван развивать культуру добрососедства и активное участие жителей в жизни дворов и улиц. Участвовать в «Күрше Фест» могут все желающие. Главное, чтобы проект объединял жителей вашего дома, двора, улицы, поселка, создавал традиции добрососедства, делал жизнь ваших соседей более комфортной, уютной, радостной. Это могут быть мероприятия, связанные с какими-то памятными, необычными праздничными датами, событиями в конкретной семье. Если ваш проект окажется интересным и перспективным, вы сможете получить финансовые средства на его реализацию. Максимальный размер вознаграждения - 500 тысяч рублей. Заявки можно подать до 15 июня на сайте проекта «Күрше Фест».