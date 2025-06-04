Против строительной фирмы из РТ возбуждено уголовное дело за долги по зарплате

Прокуратура Татарстана выявила грубые нарушения трудового законодательства на одном из казанских предприятий. В ходе проверки установлено, что с ноября 2024 по май 2025 года 89 сотрудников компании не получали заработную плату, в результате чего образовалась задолженность, превышающая 4,3 миллиона рублей.

Надзорное ведомство инициировало возбуждение уголовного дела по статье о невыплате заработной платы. Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а прокуратура взяла на особый контроль как ход расследования, так и процесс восстановления нарушенных прав пострадавших работников.

По информации правоохранительных органов, это не первый случай, когда в республике выявляются подобные нарушения. В последние месяцы прокуратура усилила контроль за соблюдением трудовых прав граждан, особенно в сфере своевременной выплаты заработной платы.

Сейчас перед руководством компании стоит задача в кратчайшие сроки погасить образовавшуюся задолженность перед сотрудниками. Одновременно с этим ведётся процессуальная работа по установлению степени ответственности должностных лиц за допущенные нарушения трудового законодательства.

Ранее мы писали о нижнекамской фирме, которая погасила долги перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры.