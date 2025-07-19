Раис РТ поручил расширить сеть общественного Wi-Fi на фоне угроз беспилотников

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Республика
19 июля 2025  12:07

На заседании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение усилить развитие общедоступных Wi-Fi сетей в условиях регулярного введения режима «беспилотной опасности». Эта мера призвана компенсировать ограничения мобильного интернета, вводимые для противодействия потенциальным угрозам.

«Снижение мощности сотовых сетей создает сложности в работе коммерческих и государственных сервисов. Мы должны обеспечить татарстанцам стабильный доступ к цифровым услугам через общественные точки Wi-Fi», – подчеркнул Минниханов.

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в республике уже функционирует 1800 точек доступа, включая 841 в Казани. Однако этого количества недостаточно для полноценного покрытия. В ближайших планах – масштабное расширение сети с учетом расположения туристических маршрутов и общественных пространств.

Особое внимание будет уделено:

  •     тестированию качества соединения в существующих точках
  •     созданию интерактивной карты доступных зон Wi-Fi
  •     установке новых точек в местах с повышенной посещаемостью

Параллельно продолжается работа по обеспечению бесперебойной работы критически важных сервисов, включая онлайн-кассы и мессенджеры, даже в условиях ограниченной скорости мобильного интернета.

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