Раис РТ поручил расширить сеть общественного Wi-Fi на фоне угроз беспилотников

На заседании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение усилить развитие общедоступных Wi-Fi сетей в условиях регулярного введения режима «беспилотной опасности». Эта мера призвана компенсировать ограничения мобильного интернета, вводимые для противодействия потенциальным угрозам.

«Снижение мощности сотовых сетей создает сложности в работе коммерческих и государственных сервисов. Мы должны обеспечить татарстанцам стабильный доступ к цифровым услугам через общественные точки Wi-Fi», – подчеркнул Минниханов.

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в республике уже функционирует 1800 точек доступа, включая 841 в Казани. Однако этого количества недостаточно для полноценного покрытия. В ближайших планах – масштабное расширение сети с учетом расположения туристических маршрутов и общественных пространств.

Особое внимание будет уделено:

тестированию качества соединения в существующих точках

созданию интерактивной карты доступных зон Wi-Fi

установке новых точек в местах с повышенной посещаемостью

Параллельно продолжается работа по обеспечению бесперебойной работы критически важных сервисов, включая онлайн-кассы и мессенджеры, даже в условиях ограниченной скорости мобильного интернета.