Раис РТ прокомментировал аварию самолета: «Местные жители жаловались, никто не отреагировал»

Глава республики высказался по поводу аварии легкомоторного самолёта рядом с поселком Камское Устье во время совещания в Доме правительства РТ.

«Сейчас выясняется, что и разрешения там не было, и он летал, как считал нужным. Вообще, такое безобразие, особенно с летательными аппаратами.» - сказал Минниханов.

Он так же поручил ФСБ и другим правоохранительным органам взять на учет все летательные средства и организацию их полетов. Все это должно быть организовано совместно с воздушными властями.

«Это сейчас мы узнали, что такое безобразие было. Местные жители жаловались, никто не отреагировал. Жалко людей. Семья приехала отдохнуть. Вот такая история очень некрасивая», - закончил свой комментарий об аварии Рустам Минниханов.

Напомним, легкомоторный самолет «Cessna-172» потерпел крушение в среду, 10 июля, в районе палаточного лагеря рядом с поселком Камское Устье. В результате аварии погибли 3 человека, в том числе ребёнок. Мужчине, которому удалось выжить, провели операцию в РКБ.