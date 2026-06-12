Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России

Глава республики Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в честь государственного праздника. Он отметил, что День России объединяет граждан чувством гордости за страну, ее многовековую историю, культуру и научные достижения.

Минниханов также напомнил, что Татарстан является опорным регионом и вносит значительный вклад в обеспечение технологического лидерства России, ее обороноспособности и развитие экономики. Глава республики поблагодарил татарстанцев за созидательный труд, верность долгу и пожелал крепкого здоровья, семейного тепла и всего самого доброго.