Расим Баксиков станет гостем телемарафона «Вступай в армию Победы!»

15 июля телеканал ТНВ-Татарстан проведет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!», в котором примет участие командир танка «Дед Мороз», Герой России Расим Баксиков, который прославился разгромом колонны бронетехники ВСУ.

В рамках телемарафона зрители узнают о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих. Планируются прямые включения из разных городов Татарстана, а также показы фильмов из цикла «Наши Герои» и репортажей из зоны спецоперации.

В телемарафоне примут участие десятки гостей, которые расскажут о своем опыте и поделятся историями о службе в армии. Ранее сообщалось, что участие планирует принять заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и 13-летний мультиинструменталист Ранель Сафин.