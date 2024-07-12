Расим Баксиков станет гостем телемарафона «Вступай в армию Победы!»

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Республика
12 июля 2024  09:55
Автор:
Эндже Гарафиева

15 июля телеканал ТНВ-Татарстан проведет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!», в котором примет участие командир танка «Дед Мороз», Герой России Расим Баксиков, который прославился разгромом колонны бронетехники ВСУ. 

В рамках телемарафона зрители узнают о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих. Планируются прямые включения из разных городов Татарстана, а также показы фильмов из цикла «Наши Герои» и репортажей из зоны спецоперации.

В телемарафоне примут участие десятки гостей, которые расскажут о своем опыте и поделятся историями о службе в армии. Ранее сообщалось, что участие планирует принять заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и 13-летний мультиинструменталист Ранель Сафин. 

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