Расписание работы медицинских учреждений Казани в праздничные дни

Фото: телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов

Все каникулы, то есть с 31 декабря по 11 января стационары и родильные дома Казани будут работать круглосуточно.

Также и травматологические пункты не будут закрываться никогда. Причем они принимают людей не по прописке, а из любых районов. Таких травмпунктов в городе пять: ГКБ № 12, ГКБ № 7, ГКБ №18, ДРКБ и на базе городской поликлиники № 7, ГКБ № 18 и ДРКБ.

Поликлиники и поликлинические отделения стационаров взрослой и детской сети, а также женские консультации будут работать с 09.00 до 17.00 часов. Все каникулы в поликлиниках будут работать терапевтические и педиатрические бригады.

А 3, 6 и 9 января поликлиники перейдут на усиленный режим: кроме дежурных терапевтических и педиатрических бригад, будут работать лабораторная и рентгенологическая службы, специалисты «узких профилей», травмпункты с дневным режимом работы. Впрочем, режим работы поликлиник может быть изменен с учетом эпидемиологической ситуации в городе.

Стоматологические поликлиники как взрослые, так и детские в эти же дни работают так – с 09 до 15 часов. Но будет организована и неотложка, для пациентов с острой болью в «Городской стоматологии» по адресу улица Чернышевского, 10/6. Неотложная помощь доступна в праздники с 17 вечера до 6 утра. Как раз в то время, когда зубы болят наиболее интенсивно.

Также в местах проведения массовых праздничных мероприятий будут дежурить медики.