Речным перевозчикам Татарстана возместили 66 млн рублей из бюджета

Организации, занятые на перевозках пассажиров по внутренним водным маршрутам республики, получили субсидии на сумму 66,1 млн рублей. Деньги перечислены из регионального бюджета, чтобы компенсировать недополученные доходы из-за регулируемых тарифов и расходы на льготный проезд отдельных категорий граждан.

Как отметили в Минтрансе РТ, выделенные средства позволят удержать цены на билеты на доступном уровне, обеспечить бесперебойную работу флота в навигацию и избежать резкого подорожания проезда для жителей пригородных зон.

Всего в границах Татарстана протяжённость судоходных водных артерий превышает тысячу километров. С начала навигации водным транспортом воспользовались более 113 тысяч пассажиров – это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые востребованные направления – туристические Болгар и Свияжск, а также маршруты до Камского Устья и Набережных Челнов. Об этом на отраслевом форуме в Чебоксарах сообщил министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

В планах ведомства – расширение сети маршрутов с появлением новых остановок в Зеленодольске, Рыбной Слободе, Сухом Берсуте, Красном Яре, Мамадыше и Менделеевске.