Религиозные лидеры Татарстана осудили теракт в Дагестане

В Татарстане духовные лидеры выразили глубокие соболезнования в связи с терактами, совершенными в Дербенте, Махачкале и Севастополе.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подчеркнули, что эти чудовищные преступления направлены на разрушение единства российского общества.

Цель террористов – посеять страх и вражду между людьми разных национальностей и вероисповеданий, отметили они.

«Нет сомнений, что обстрел храмов, нападение на безоружных и беззащитных мирных людей совершены врагами нашей страны, которые исповедуют не религию, а человеконенавистническую идеологию», – сообщается в обращении.

Религиозные деятели Татарстана пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразили слова поддержки родным и близким погибших.

Ранее мы писали, что трагедия в Севастополе вызвала широкий общественный резонанс по всей стране. В Альметьевске проведут инспекцию убежищ и других защитных сооружений на предмет их готовности к подобным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание будет уделено состоянию подвальных помещений в жилых домах.