Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 5,5 часов

Утром 12 июля в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» – он действовал с 4:42 до 10:13 по московскому времени, сообщили в МЧС республики.



Несмотря на отмену режима, все три аэропорта региона – в Казани, Нижнекамске и Бугульме – остаются закрытыми. Ранее в казанской воздушной гавани фиксировались задержки более 35 рейсов на прилёт и вылет.



Напомним, что утром угроза атаки БПЛА объявлялась в Казани и Зеленодольске, однако в 7:48 её отменили. Ожидается, что аэропорты возобновят работу после дополнительных проверок.