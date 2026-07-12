Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 5,5 часов

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Республика
12 июля 2026  11:26

Утром 12 июля в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» – он действовал с 4:42 до 10:13 по московскому времени, сообщили в МЧС республики.

Несмотря на отмену режима, все три аэропорта региона – в Казани, Нижнекамске и Бугульме – остаются закрытыми. Ранее в казанской воздушной гавани фиксировались задержки более 35 рейсов на прилёт и вылет.

Напомним, что утром угроза атаки БПЛА объявлялась в Казани и Зеленодольске, однако в 7:48 её отменили. Ожидается, что аэропорты возобновят работу после дополнительных проверок.

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