Сборная Татарстана завоевала бронзу на регбийном турнире Спартакиады

На Центральном стадионе Казани завершились соревнования по регби-7 в рамках Спартакиады народов России. В турнире участвовали 15 команд, а победу одержала сборная Москвы, второе место у Московской области. Татарстанцы в матче за бронзу обыграли Пензенскую область со счётом 19:14.

В полуфиналах Москва переиграла Татарстан (26:12), Московская область взяла верх над Пензой (17:12). Финал завершился разгромом подмосковной команды — 47:0.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил достойный результат и поблагодарил команду, тренеров и болельщиков.

Соревнования в Казани стали частью II Всероссийской спартакиады, которая проходит с 1 августа по 30 сентября в 44 видах спорта с участием более 12 тыс. спортсменов. Казань принимает турниры по 11 дисциплинам, включая регби, греблю, гимнастику, стрельбу и конный спорт.