Родителей в РТ будут привлекать к уголовной ответственности за ДТП с детьми на мототехнике

В Татарстане растет число аварий с участием мототранспорта, особенно с несовершеннолетними. Госавтоинспекция ужесточает меры: за тяжкие последствия ДТП с детьми на питбайках и квадроциклах будут возбуждать уголовные дела против родителей. Об этом на пресс-конференции заявил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Первое уголовное дело уже возбуждено в Кайбицком районе. Теперь Госавтоинспекция намерена расширить практику: по итогам 2025 года будут пересмотрены случаи ДТП, в которых дети получили тяжелый вред здоровью. Родителей могут привлечь за вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий.

«Те родители, которые думают, что для них эта история закончилась, она еще, можно сказать, начинается», — подчеркнул Самигуллин.

О каждом факте привлечения к уголовной ответственности Госавтоинспекция будет сообщать незамедлительно.

За текущий год уже составлено 260 административных материалов в отношении водителей мотоциклов. 28 из них — за езду в нетрезвом виде, 88 — за управление без прав. На специализированную стоянку помещено 67 единиц мототехники, из которых 44 — питбайки. Львиная доля задержанных транспортных средств — под управлением несовершеннолетних.

«Концентрация таких транспортных средств под управлением несовершеннолетних у нас в республике огромная», — отметил представитель ГАИ.

Кабинет Министров Татарстана планирует выйти с законодательной инициативой об ужесточении наказания за нарушение покоя граждан. Это касается любителей громкой музыки во дворах ночью, а также водителей мотоциклов с прямоточными глушителями.

«Мы хотим, чтобы наши дети были лучше нас, чтобы они состоялись в своей жизни. Формирование законопослушного поведения начинается с примера родителей», — заключил Самигуллин.

Госавтоинспекция призывает родителей не покупать детям спортивную технику для выезда на дороги общего пользования и помнить: игра со смертью не стоит жизни ребенка.