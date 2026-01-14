Российское общество «Знание» предлагает школам и колледжам РТ запускать литературные клубы

Российское общество «Знание» приглашает образовательные и культурные учреждения Татарстана присоединиться к федеральному проекту «Чтецкие программы». Его цель — создание по всей стране сети литературных клубов для популяризации чтения среди детей и подростков.

Проект, который стартовал в 2025 году, реализуется по поручению Президента РФ. В прошлом году было зарегистрировано более 5,5 тысяч клубов, а в 2026 году организаторы планируют довести их число до 10 тысяч.

Участников ждёт насыщенная программа. Для них будут проводить ежемесячные вебинары с экспертами, литературные викторины и онлайн-трансляции с известными спикерами. Самые активные клубы смогут пообщаться с деятелями культуры, а их кураторы получат возможность пройти специальные обучающие курсы. Летом проект также будет представлен в программах всероссийских детских лагерей.

Зарегистрировать литературный клуб можно на официальном сайте Российского общества «Знание». Проект реализуется совместно с Министерством просвещения России и поддерживается Театральным институтом имени Бориса Щукина.