«Рубин-2» сыграл вничью с фармом «Крыльев Советов»

«Волжское дерби» в группе 4 Дивизиона Б Второй лиги между «Рубином-2» и «Крыльями Советов-2» завершилось результативной ничьей, 2:2. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме, причём команды обменялись быстрыми мячами в начале встречи. На 4-й минуте самарцы вышли вперёд благодаря голу Владимира Игнатенко, однако уже через три минуты последовал ответ казанцев – забил Эмиль Галимуллин. На 21-й минуте «Крылья» снова оторвались на один мяч, а на 32-й Галимуллин отличился второй раз.

Ничья позволила «Рубину-2» подняться на седьмое место в таблице. «Крылья Советов-2» остались на четвёртой строчке.