«Рубин» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на 10 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на футбольный клуб «Рубин» за поведение болельщиков во время домашнего матча против петербургского «Зенита», сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел 27 июля в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, основанием для наказания стали оскорбительные кричалки в адрес гостевой команды. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счетом 2:2, однако внимание дисциплинарного органа привлекли именно действия трибун.

Это не первый случай, когда российские клубы привлекают к ответственности за поведение своих фанатов.