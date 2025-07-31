«Рубин» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на 10 тыс. рублей

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Спорт
31 июля 2025  18:41

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на футбольный клуб «Рубин» за поведение болельщиков во время домашнего матча против петербургского «Зенита», сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел 27 июля в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, основанием для наказания стали оскорбительные кричалки в адрес гостевой команды. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счетом 2:2, однако внимание дисциплинарного органа привлекли именно действия трибун.

Это не первый случай, когда российские клубы привлекают к ответственности за поведение своих фанатов. 

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Новости
«Рубин» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на 10 тыс. рублей
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