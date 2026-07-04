«Рубин» проиграл «Оренбургу» в контрольном матче

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Спорт
4 июля 2026  15:59
Автор:
Эдгар Витковский

В Казани состоялся контрольный матч между «Рубином» и «Оренбургом», встреча завершилась поражением хозяев поля со счётом 1:2. На 25-й минуте «Рубин» вышел вперёд после гола Мирлинда Даку, но до перерыва Евгений Болотов восстановил статус-кво. С 59-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Велдина Ходжи, а на 80-й «Оренбург» забил победный мяч, автором которого стал Ренат Голыбин.
 8 июля «Рубин» в Москве встретится в контрольной игре со «Спартаком». «Оренбург» 7 июля на выезде проведёт спарринг с московским «Динамо».

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