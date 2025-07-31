«Рубин» стартует в Кубке России матчем с «Оренбургом» 31 июля

Сегодня, 31 июля, на «Ак Барс Арене» казанский «Рубин» проведет первый матч нового сезона в Кубке России, встретившись с «Оренбургом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Рубин» остановился в шаге от полуфинала Кубка, уступив сначала ЦСКА, а затем «Уралу». Действующим обладателем трофея остается московский ЦСКА, в этом году также выигравший Суперкубок.

Для «Рубина» этот матч станет первым официальным испытанием в новом сезоне. В прошлом году команда заняла второе место в группе Кубка, где также играли «Зенит», «Акрон» и «Факел».

Напомним, 27 июля «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» 2:2 в рамках второго тура РПЛ.