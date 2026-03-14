Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности в местах празднования Ураза-байрама

news_top_970_100
Республика
14 марта 2026  11:08

На совещании в Доме Правительства РТ, прошедшем в формате видеоконференции с главами всех муниципальных образований, Раис Татарстана напомнил, что 20 марта мусульмане республики отметят Ураза-байрам. В этот день ожидается массовое посещение мечетей и других культовых учреждений.

В связи с этим Минниханов дал поручение главам районов и городов совместно с мухтасибатами Духовного управления мусульман РТ и правоохранительными органами обеспечить общественный порядок и безопасность верующих во время праздничных богослужений.

news_right_column_240_400
Новости
